Erste Schätzungen: ICE Group AS Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ICE Group AS Registered lädt voraussichtlich am 15.02.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,747 NOK. Dies würde einen Gewinn von 29,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem ICE Group AS Registered -1,055 NOK je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,93 Prozent auf 605,8 Millionen NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 571,9 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,922 NOK im Vergleich zu -4,781 NOK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 2,31 Milliarden NOK, gegenüber vorherig erwirtschafteten 2,09 Milliarden NOK.

