Erste Schätzungen: ICF International legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ICF International wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,65 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 28,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,28 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 478,3 Millionen USD – ein Plus von 0,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ICF International 476,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,02 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,95 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,91 Milliarden USD, gegenüber 1,87 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at