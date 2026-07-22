ICF International Aktie
WKN DE: A0LBNM / ISIN: US44925C1036
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ICF International legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
ICF International wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,65 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 28,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,28 USD erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 478,3 Millionen USD – ein Plus von 0,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ICF International 476,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,02 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,95 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,91 Milliarden USD, gegenüber 1,87 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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