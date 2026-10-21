Erste Schätzungen: ICF International öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ICF International stellt voraussichtlich am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass ICF International im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,92 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,28 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll ICF International im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 490,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 465,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,47 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,11 USD, gegenüber 4,95 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 1,90 Milliarden USD im Vergleich zu 1,87 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at