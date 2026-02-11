Erste Schätzungen: ICF International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ICF International wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 26.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 1,49 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 11,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 496,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 441,0 Millionen USD aus.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,76 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 5,82 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,87 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 2,02 Milliarden USD waren.

