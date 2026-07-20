Ichor Holdings Aktie
WKN DE: A2DJD8 / ISIN: KYG4740B1059
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ichor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ichor lädt voraussichtlich am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
7 Analysten schätzen, dass Ichor für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,307 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ichor in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,93 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 300,2 Millionen USD im Vergleich zu 240,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,38 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,540 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,20 Milliarden USD, gegenüber 947,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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