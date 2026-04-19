Erste Schätzungen: Ichor öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ichor lädt voraussichtlich am 04.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,131 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ichor -0,130 USD je Aktie verloren.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 244,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ichor für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 251,3 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,14 USD je Aktie, gegenüber -1,540 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 1,12 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 947,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at