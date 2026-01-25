Ichor Holdings Aktie

Ichor Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DJD8 / ISIN: KYG4740B1059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ichor präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ichor wird voraussichtlich am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,057 USD. Das entspräche einem Gewinn von 52,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,120 USD erwirtschaftet wurden.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 5,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 233,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 220,8 Millionen USD aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,640 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 944,9 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 849,0 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ichor Holdings Ltd Registered Shs

mehr Nachrichten