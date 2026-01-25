Erste Schätzungen: Ichor präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ichor wird voraussichtlich am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,057 USD. Das entspräche einem Gewinn von 52,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,120 USD erwirtschaftet wurden.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 5,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 233,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 220,8 Millionen USD aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,640 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 944,9 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 849,0 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at