Erste Schätzungen: ICICI Bank gewährt Anlegern Blick in die Bücher

ICICI Bank wird voraussichtlich am 17.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,377 USD je Aktie gegenüber 0,400 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 60,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,84 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei ICICI Bank für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,45 Milliarden USD aus.

Die Schätzungen von 43 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,62 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,71 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 36 Analysten von durchschnittlich 13,71 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 34,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at