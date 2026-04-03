ICICI Bank Aktie
WKN: 936793 / ISIN: US45104G1040
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03.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ICICI Bank legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ICICI Bank gibt voraussichtlich am 18.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,403 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,440 USD erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal soll ICICI Bank mit einem Umsatz von insgesamt 3,31 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 64,08 Prozent verringert.
Die Erwartungen von 43 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,52 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,71 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 40 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 13,08 Milliarden USD, gegenüber 34,66 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
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