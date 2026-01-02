Erste Schätzungen: ICICI Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ICICI Bank öffnet voraussichtlich am 17.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 16,56 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 16,72 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 59,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 303,26 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 746,27 Milliarden INR umgesetzt.

Die Erwartungen von 44 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 71,56 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 72,41 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 37 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1.209,73 Milliarden INR, gegenüber 2.930,07 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at