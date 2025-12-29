Erste Schätzungen: ICICI Lombard General Insurance Company präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ICICI Lombard General Insurance Company lädt voraussichtlich am 13.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 14,61 INR. Dies würde einer Verringerung von 0,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem ICICI Lombard General Insurance Company 14,63 INR je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll ICICI Lombard General Insurance Company mit einem Umsatz von insgesamt 73,80 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,65 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 19,72 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 58,93 INR, gegenüber 50,74 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 298,43 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 239,89 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at