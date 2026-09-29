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29.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ICICI Lombard General Insurance Company präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
ICICI Lombard General Insurance Company öffnet voraussichtlich am 14.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,43 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ICICI Lombard General Insurance Company noch 16,49 INR je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll ICICI Lombard General Insurance Company nach der Prognose von 1 Analyst 78,80 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 69,02 Milliarden INR umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 24 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 54,66 INR, gegenüber 55,74 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 327,59 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 270,13 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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