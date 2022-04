Erste Schätzungen: ICICI Prudential Life Insurance Company gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ICICI Prudential Life Insurance Company lässt sich voraussichtlich am 16.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird ICICI Prudential Life Insurance Company die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 4,64 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,443 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 12,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 133,57 Milliarden INR gegenüber 118,80 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 25 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,50 INR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 6,70 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 397,61 Milliarden INR, gegenüber 357,33 Milliarden INR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at