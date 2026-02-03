Erste Schätzungen: ICL-Israel Chemicals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ICL-Israel Chemicals präsentiert voraussichtlich am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,090 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 10,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 1,77 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,60 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,360 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,320 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,18 Milliarden USD, gegenüber 6,84 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at