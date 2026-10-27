ICL-Israel Chemicals Aktie
WKN: 902166 / ISIN: IL0002810146
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27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ICL-Israel Chemicals zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
ICL-Israel Chemicals stellt voraussichtlich am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,098 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 8,89 Prozent erhöht. Damals waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,13 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,85 Milliarden USD in den Büchern standen.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,407 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,180 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 8,02 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 7,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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