Erste Schätzungen: Identive gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Identive äußert sich voraussichtlich am 12.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,167 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,110 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 15,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 5,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,797 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 3,14 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 21,0 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 26,6 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

