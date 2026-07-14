Erste Schätzungen: IDEX informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

IDEX stellt voraussichtlich am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,11 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte IDEX ein EPS von 1,74 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 905,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 4,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte IDEX einen Umsatz von 865,4 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,50 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,41 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,63 Milliarden USD, gegenüber 3,46 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at