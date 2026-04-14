Erste Schätzungen: IDEX mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

IDEX wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,77 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte IDEX noch 1,26 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 845,8 Millionen USD – ein Plus von 3,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IDEX 814,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 8,27 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,41 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,56 Milliarden USD, gegenüber 3,46 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at