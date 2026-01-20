Erste Schätzungen: IDEX präsentiert Quartalsergebnisse

IDEX lässt sich voraussichtlich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird IDEX die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,04 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,62 USD je Aktie erzielt worden.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent auf 882,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 862,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,89 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,64 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 3,44 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 3,27 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at