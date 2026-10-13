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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: IDEX stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

IDEX wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,24 USD. Dies würde einem Zuwachs von 31,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem IDEX 1,70 USD je Aktie vermeldete.

11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 933,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 6,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 878,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,83 USD, wohingegen im Vorjahr noch 6,41 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,69 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,46 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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