Erste Schätzungen: IDEXX Laboratories gewährt Anlegern Blick in die Bücher

IDEXX Laboratories präsentiert in der voraussichtlich am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,95 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,20 Milliarden USD – ein Plus von 8,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IDEXX Laboratories 1,11 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 14,65 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 13,08 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 4,71 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,30 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at