Erste Schätzungen: IDEXX Laboratories gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

IDEXX Laboratories wird voraussichtlich am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,72 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,40 USD je Aktie vermeldet.

IDEXX Laboratories soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,19 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 14,77 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 13,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,72 Milliarden USD, gegenüber 4,30 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at