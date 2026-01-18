IDEXX Laboratories Aktie

18.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: IDEXX Laboratories informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

IDEXX Laboratories veröffentlicht voraussichtlich am 02.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,93 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,62 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll IDEXX Laboratories im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,07 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 954,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,43 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 12,93 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 10,67 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 4,29 Milliarden USD, gegenüber 3,90 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

