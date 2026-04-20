Erste Schätzungen: IDEXX Laboratories stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

IDEXX Laboratories lässt sich voraussichtlich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird IDEXX Laboratories die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,41 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte IDEXX Laboratories 2,96 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll IDEXX Laboratories 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,12 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte IDEXX Laboratories 998,4 Millionen USD umsetzen können.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 14,51 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 13,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,68 Milliarden USD, gegenüber 4,30 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at