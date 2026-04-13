Erste Schätzungen: Idorsia legt Quartalsergebnis vor

Das erwarten Analysten von der Quartalsbilanz von Idorsia.

Idorsia lässt sich voraussichtlich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Idorsia die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,185 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,230 CHF je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 43,0 Millionen CHF – das wäre ein Abschlag von 26,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 58,9 Millionen CHF umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,540 CHF je Aktie, gegenüber -0,520 CHF je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 224,6 Millionen CHF fest. Im Vorjahr waren noch 221,0 Millionen CHF in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at