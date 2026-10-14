Idorsia Aktie
WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438
|Vor Zahlenvorlage
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Idorsia mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Idorsia öffnet voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,275 CHF aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 31,25 Prozent erhöht. Damals waren -0,400 CHF je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Idorsia im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 53,8 Millionen CHF abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,5 Millionen CHF erwirtschaftet worden waren, um 29,55 Prozent gesteigert.
Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,787 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,520 CHF vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 226,2 Millionen CHF, nachdem im Vorjahr 220,6 Millionen CHF in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Idorsia AG
|
15:59
|SIX-Handel: SPI legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
12:27
|Zuversicht in Zürich: SPI präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
13.10.26
|Handel in Zürich: SPI steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
13.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Am Nachmittag Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
12.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI klettert letztendlich (finanzen.at)
|
12.10.26
|Handel in Zürich: So performt der SPI aktuell (finanzen.at)
|
12.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Idorsia AG
Aktien in diesem Artikel
|Idorsia AG
|4,50
|3,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.