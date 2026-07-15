Erste Schätzungen: Idorsia präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wie Idorsia mit der kommenden Bilanz abschneiden könnte, erfahren Sie hier.

Idorsia wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,195 CHF. Dies würde einen Verlust von 225,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Idorsia -0,060 CHF je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 31,48 Prozent auf 49,5 Millionen CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 72,2 Millionen CHF erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,537 CHF, gegenüber -0,520 CHF je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 221,5 Millionen CHF im Vergleich zu 220,6 Millionen CHF im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at