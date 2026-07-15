Idorsia Aktie
WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438
|Ausblick auf Quartalsbilanz
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15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Idorsia präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Idorsia wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,195 CHF. Dies würde einen Verlust von 225,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Idorsia -0,060 CHF je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 31,48 Prozent auf 49,5 Millionen CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 72,2 Millionen CHF erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,537 CHF, gegenüber -0,520 CHF je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 221,5 Millionen CHF im Vergleich zu 220,6 Millionen CHF im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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