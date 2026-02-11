Erste Schätzungen: Idorsia veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Mit diesen Kennzahlen rechnen Analysten für die Idorsia-Bilanz.

Idorsia wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,195 CHF je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,450 CHF je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 35,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 59,9 Millionen CHF. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 38,5 Millionen CHF aus.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,415 CHF im Vergleich zu -1,450 CHF im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 212,1 Millionen CHF, gegenüber 112,5 Millionen CHF im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at