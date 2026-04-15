Erste Schätzungen: Idun Industrier Registered B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Idun Industrier Registered B öffnet voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 4,10 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,930 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 619,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 569,3 Millionen SEK umgesetzt.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 17,10 SEK, gegenüber 4,70 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 2,58 Milliarden SEK im Vergleich zu 2,30 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at