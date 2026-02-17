Erste Schätzungen: Idun Industrier Registered B präsentiert Quartalsergebnisse

Idun Industrier Registered B wird voraussichtlich am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,40 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,030 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 4,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 594,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 567,2 Millionen SEK umgesetzt.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 14,00 SEK, gegenüber 2,82 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 2,28 Milliarden SEK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,19 Milliarden SEK generiert worden waren.

