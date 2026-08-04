Idun Industrier AB Registered b Aktie
WKN DE: A2QR3J / ISIN: SE0013512464
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04.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Idun Industrier Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Idun Industrier Registered B wird voraussichtlich am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 5,60 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 182,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Idun Industrier Registered B 1,98 SEK je Aktie vermeldete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Idun Industrier Registered B in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,12 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 688,0 Millionen SEK im Vergleich zu 592,5 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 18,50 SEK, gegenüber 4,70 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 2,71 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,30 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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