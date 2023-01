Erste Schätzungen: IGM Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

IGM Financial wird voraussichtlich am 09.02.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,863 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte IGM Financial 1,08 CAD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 826,6 Millionen CAD – das würde einem Abschlag von 9,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 912,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,55 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4,05 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 3,33 Milliarden CAD, gegenüber 3,45 Milliarden CAD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at