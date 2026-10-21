IGM Financial Aktie
WKN: A0CBFW / ISIN: CA4495861060
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: IGM Financial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
IGM Financial äußert sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass IGM Financial im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,47 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,26 CAD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 24,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,11 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 895,0 Millionen CAD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,55 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,66 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,22 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,01 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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