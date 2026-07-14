IGM Financial Aktie
WKN: A0CBFW / ISIN: CA4495861060
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14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: IGM Financial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
IGM Financial wird voraussichtlich am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,27 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,04 CAD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 24,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,03 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 831,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,27 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,66 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 4,10 Milliarden CAD, gegenüber 4,01 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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