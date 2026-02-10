Erste Schätzungen: Ignitis Grupe Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ignitis Grupe Registered wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass Ignitis Grupe Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,760 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,860 EUR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ignitis Grupe Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,83 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 659,3 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 685,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,45 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 3,82 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,49 Milliarden EUR aus, im Gegensatz zu 2,30 Milliarden EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at