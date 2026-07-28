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Ignitis Grupe AB Registered Shs Aktie

Ignitis Grupe AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QEGR / ISIN: LT0000115768

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ignitis Grupe Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ignitis Grupe Registered wird voraussichtlich am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,270 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ignitis Grupe Registered noch 0,380 EUR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 565,0 Millionen EUR gegenüber 526,5 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,46 EUR, gegenüber 2,26 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 2,70 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,47 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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