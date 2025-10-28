Ignitis Grupe AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QEGR / ISIN: LT0000115768
|
28.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Ignitis Grupe Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ignitis Grupe Registered veröffentlicht voraussichtlich am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,180 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ignitis Grupe Registered 0,630 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,27 Prozent auf 520,0 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 521,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,78 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,82 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,50 Milliarden EUR, gegenüber 2,30 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ignitis Grupe AB Registered Shsmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Ignitis Grupe Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: Ignitis Grupe Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
29.07.25
|Erste Schätzungen: Ignitis Grupe Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
13.05.25