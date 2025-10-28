Erste Schätzungen: Ignitis Grupe Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ignitis Grupe Registered veröffentlicht voraussichtlich am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,180 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ignitis Grupe Registered 0,630 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,27 Prozent auf 520,0 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 521,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,78 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,82 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,50 Milliarden EUR, gegenüber 2,30 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at