Ignitis Grupe AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2QEGR / ISIN: LT0000115768

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27.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ignitis Grupe Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ignitis Grupe Registered veröffentlicht voraussichtlich am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,110 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,290 EUR je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 499,1 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Ignitis Grupe Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 533,7 Millionen EUR aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,80 EUR aus. Im Vorjahr waren 2,26 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 2,79 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 2,47 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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