Ignitis Grupe AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2QEGR / ISIN: LT0000115768

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28.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ignitis Grupe Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ignitis Grupe Registered wird voraussichtlich am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,27 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ignitis Grupe Registered noch 1,16 EUR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ignitis Grupe Registered in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,04 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 883,5 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 768,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,79 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,26 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,56 Milliarden EUR, gegenüber 2,47 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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