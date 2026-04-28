Erste Schätzungen: Ignitis Grupe (spons GDR) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ignitis Grupe (spons GDR) wird voraussichtlich am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Ignitis Grupe (spons GDR) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,27 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,16 EUR je Aktie gewesen.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 15,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 768,0 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Ignitis Grupe (spons GDR) für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 883,5 Millionen EUR aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,79 EUR je Aktie, gegenüber 2,26 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,56 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 2,47 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at