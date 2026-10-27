Ignitis Grupe AB Aktie
WKN DE: A2QD72 / ISIN: US66981G2075
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27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ignitis Grupe (spons GDR) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ignitis Grupe (spons GDR) wird voraussichtlich am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,110 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,290 EUR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite soll Ignitis Grupe (spons GDR) 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 533,7 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ignitis Grupe (spons GDR) 499,1 Millionen EUR umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,80 EUR, gegenüber 2,26 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,79 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,47 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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