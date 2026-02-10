Erste Schätzungen: Ignitis Grupe (spons GDR) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ignitis Grupe (spons GDR) lässt sich voraussichtlich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ignitis Grupe (spons GDR) die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,760 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,860 EUR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 3,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 659,3 Millionen EUR gegenüber 685,6 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,45 EUR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,82 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 2,49 Milliarden EUR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 2,30 Milliarden EUR in den Büchern standen.

