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Ignitis Grupe AB Aktie

Ignitis Grupe AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QD72 / ISIN: US66981G2075

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ignitis Grupe (spons GDR) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ignitis Grupe (spons GDR) wird voraussichtlich am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,270 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ignitis Grupe (spons GDR) ein EPS von 0,380 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 565,0 Millionen EUR gegenüber 526,5 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,46 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 2,26 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,70 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,47 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at

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