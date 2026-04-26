iHeartMedi a Aktie

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WKN DE: A2PKSW / ISIN: US45174J5092

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26.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: iHeartMedia A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

iHeartMedia A wird sich voraussichtlich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,538 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -1,840 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

iHeartMedia A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 871,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 807,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,105 USD im Vergleich zu -3,060 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 4,17 Milliarden USD, gegenüber 3,86 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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