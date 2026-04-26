iHeartMedi a Aktie
WKN DE: A2PKSW / ISIN: US45174J5092
|
26.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: iHeartMedia A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
iHeartMedia A wird sich voraussichtlich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,538 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -1,840 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
iHeartMedia A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 871,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 807,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,105 USD im Vergleich zu -3,060 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 4,17 Milliarden USD, gegenüber 3,86 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu iHeartMedia Inc Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: iHeartMedia A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
01.03.26
|Ausblick: iHeartMedia A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.02.26
|Erste Schätzungen: iHeartMedia A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
09.11.25
|Ausblick: iHeartMedia A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: iHeartMedia A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu iHeartMedia Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|iHeartMedia Inc Registered Shs -A-
|5,42
|35,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.