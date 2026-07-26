Erste Schätzungen: iHeartMedia A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

iHeartMedia A wird voraussichtlich am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,275 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,91 Prozent auf 970,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 933,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,138 USD im Vergleich zu -3,060 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 4,15 Milliarden USD, gegenüber 3,86 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at