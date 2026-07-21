Erste Schätzungen: IHI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

IHI wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 50,10 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 10,95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 370,85 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 9,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte IHI einen Umsatz von 337,79 Milliarden JPY eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 166,36 JPY, gegenüber 151,88 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 1.838,90 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.643,40 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at