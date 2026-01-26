Erste Schätzungen: IHI stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

IHI wird voraussichtlich am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 25,63 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 27,54 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 35,37 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll IHI nach den Prognosen von 5 Analysten 441,31 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 392,50 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 119,39 JPY im Vergleich zu 106,41 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 1.667,55 Milliarden JPY, gegenüber 1.626,83 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at