IHI Aktie

IHI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854347 / ISIN: JP3134800006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: IHI stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

IHI wird voraussichtlich am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 25,63 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 27,54 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 35,37 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll IHI nach den Prognosen von 5 Analysten 441,31 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 392,50 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 119,39 JPY im Vergleich zu 106,41 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 1.667,55 Milliarden JPY, gegenüber 1.626,83 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu IHI Corp

mehr Nachrichten