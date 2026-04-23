Erste Schätzungen: IHI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

IHI lädt voraussichtlich am 08.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 32,70 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 3,63 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 33,93 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll IHI in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,33 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 545,19 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 476,84 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 120,44 JPY, gegenüber 106,41 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 1.663,73 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1.626,83 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at