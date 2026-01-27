Erste Schätzungen: Iida Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Iida Group gibt voraussichtlich am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 54,60 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Iida Group 51,30 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,20 Prozent auf 367,14 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 362,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 217,66 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 181,16 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1.501,11 Milliarden JPY, gegenüber 1.459,64 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at