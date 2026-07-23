Erste Schätzungen: Iida Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Iida Group wird voraussichtlich am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 41,37 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 42,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Iida Group 29,02 JPY je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Iida Group in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,00 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 355,40 Milliarden JPY im Vergleich zu 326,06 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 242,17 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 229,13 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1.640,14 Milliarden JPY, gegenüber 1.508,86 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at