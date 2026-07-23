Iida Group Holdings Aktie
WKN DE: A1W6W5 / ISIN: JP3131090007
|
23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Iida Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Iida Group wird voraussichtlich am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 41,37 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 42,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Iida Group 29,02 JPY je Aktie vermeldete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Iida Group in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,00 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 355,40 Milliarden JPY im Vergleich zu 326,06 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 242,17 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 229,13 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1.640,14 Milliarden JPY, gegenüber 1.508,86 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Iida Group Holdings Co Ltd.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Iida Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
14.05.26
|Ausblick: Iida Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
30.04.26
|Erste Schätzungen: Iida Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
09.02.26
|Ausblick: Iida Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Iida Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Iida Group Holdings Co Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Iida Group Holdings Co Ltd.
|11,70
|-2,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: US-Börsen unter Druck -- ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Indizes geben klar nach. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.